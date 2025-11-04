El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, informó que desde el 5 de noviembre de 2025 comenzará a regir una modificación en el recorrido de la línea 364 del transporte público. La medida se aplicará en período de prueba de 30 días y será evaluada para determinar su eficacia.

El ajuste en la traza tiene como objetivo ampliar la cobertura y acercar el servicio a los sectores de mayor demanda dentro de la localidad de La Majadita, departamento 9 de Julio, sin alterar el itinerario habitual en el resto de la línea.

Según la nueva disposición, en sentido 9 de Julio–Capital, la línea circulará por Ruta Provincial 241, Doctor Amable Jones, J. Humberto Yacante y continuará por el recorrido habitual. En sentido Capital–9 de Julio, pasará por Ruta Provincial 241, J. Humberto Yacante, Dr. Amable Jones, para retomar luego el itinerario tradicional.

Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum aseguraron que el objetivo de la medida es mejorar la conectividad y facilitar el acceso al transporte para los vecinos de La Majadita, evaluando durante el período de prueba los resultados antes de oficializar la modificación definitiva.