Minería en San Juan: buscan jefe de Higiene y Seguridad Laboral para proyecto en Cordillera
La compañía Zlato Minería lanzó una búsqueda laboral destinada a cubrir el puesto de Jefe de Higiene y Seguridad Laboral, una posición estratégica dentro de la estructura operativa de los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia.
El profesional seleccionado será responsable de asesorar a la organización en materia de higiene, seguridad laboral y medio ambiente, además de promover políticas preventivas dentro de la obra y supervisar su integración en el equipo de trabajo.
Entre las principales responsabilidades del cargo se destacan:
- Asesorar en temas de seguridad, higiene y medio ambiente.
- Impulsar la prevención en obra de manera integral.
- Controlar el cumplimiento de los requisitos legales y los exigidos por el cliente.
- Verificar el relevamiento y control de riesgos.
- Cumplir con el Sistema de Gestión interno y del cliente.
Para aplicar al puesto, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser Licenciado o Ingeniero en Higiene y Seguridad Laboral.
- Contar con matrícula profesional vigente en la provincia de San Juan.
- Tener al menos tres años de experiencia en proyectos mineros.
- Manejar sistemas de gestión SSO.
- Disponibilidad para trabajar con roster en Cordillera.
- Licencia de conducir vigente.
Las personas interesadas deberán enviar su currículum a dsalvioli@dumandzic.com, indicando en el asunto del correo el nombre del puesto al que aplican.