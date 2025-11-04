La compañía Zlato Minería lanzó una búsqueda laboral destinada a cubrir el puesto de Jefe de Higiene y Seguridad Laboral, una posición estratégica dentro de la estructura operativa de los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia.

El profesional seleccionado será responsable de asesorar a la organización en materia de higiene, seguridad laboral y medio ambiente, además de promover políticas preventivas dentro de la obra y supervisar su integración en el equipo de trabajo.

Entre las principales responsabilidades del cargo se destacan:

Asesorar en temas de seguridad, higiene y medio ambiente.

Impulsar la prevención en obra de manera integral.

Controlar el cumplimiento de los requisitos legales y los exigidos por el cliente.

Verificar el relevamiento y control de riesgos.

Cumplir con el Sistema de Gestión interno y del cliente.

Para aplicar al puesto, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser Licenciado o Ingeniero en Higiene y Seguridad Laboral.

Contar con matrícula profesional vigente en la provincia de San Juan.

Tener al menos tres años de experiencia en proyectos mineros.

Manejar sistemas de gestión SSO.

Disponibilidad para trabajar con roster en Cordillera.

Licencia de conducir vigente.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum a dsalvioli@dumandzic.com, indicando en el asunto del correo el nombre del puesto al que aplican.