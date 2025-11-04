Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Minería en San Juan: buscan jefe de Higiene y Seguridad Laboral para proyecto en Cordillera

El profesional seleccionado será responsable de asesorar a la organización en materia de higiene, seguridad laboral y medio ambiente.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La compañía Zlato Miinería lanzó la búsqueda laboral. Foto: Gentileza

La compañía Zlato Minería lanzó una búsqueda laboral destinada a cubrir el puesto de Jefe de Higiene y Seguridad Laboral, una posición estratégica dentro de la estructura operativa de los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia.

El profesional seleccionado será responsable de asesorar a la organización en materia de higiene, seguridad laboral y medio ambiente, además de promover políticas preventivas dentro de la obra y supervisar su integración en el equipo de trabajo.

Publicidad

Entre las principales responsabilidades del cargo se destacan:

  • Asesorar en temas de seguridad, higiene y medio ambiente.
  • Impulsar la prevención en obra de manera integral.
  • Controlar el cumplimiento de los requisitos legales y los exigidos por el cliente.
  • Verificar el relevamiento y control de riesgos.
  • Cumplir con el Sistema de Gestión interno y del cliente.

Para aplicar al puesto, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser Licenciado o Ingeniero en Higiene y Seguridad Laboral.
  • Contar con matrícula profesional vigente en la provincia de San Juan.
  • Tener al menos tres años de experiencia en proyectos mineros.
  • Manejar sistemas de gestión SSO.
  • Disponibilidad para trabajar con roster en Cordillera.
  • Licencia de conducir vigente.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum a dsalvioli@dumandzic.com, indicando en el asunto del correo el nombre del puesto al que aplican.

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS