Apple está considerando incorporar la tecnología de Inteligencia Artificial Gemini, desarrollada por Google, en la próxima versión actualizada de su asistente virtual Siri. Esta iniciativa busca potenciar las capacidades de Siri mediante un modelo personalizado que ofrezca servicios más avanzados y adaptados a los usuarios.

La compañía, bajo la dirección de Tim Cook, tiene previsto lanzar esta nueva versión en la primavera de 2026. El asistente contará con un modelo de lenguaje propio y la implementación de Apple Intents, lo que permitirá brindar funciones más inteligentes y útiles en la experiencia diaria de los usuarios.

Publicidad

Además de Google, Apple ha explorado la posibilidad de utilizar tecnologías de otras empresas especializadas en IA, como Anthropic y OpenAI, manteniendo reuniones con ambas para entrenar modelos que puedan operar eficientemente en su infraestructura en la nube.

Actualmente, Apple está en negociaciones con Google para desarrollar un modelo de IA personalizado basado en Gemini, que se ejecutaría en sus propios servidores para garantizar privacidad y rendimiento. Sin embargo, la compañía aún no ha decidido si continuará con modelos propios o si adoptará tecnología externa, ni ha definido qué proveedor será el elegido en caso de optar por esta última opción.

Publicidad

El periodista Mark Gurman informó que Apple está trabajando en paralelo en dos versiones del asistente renovado: 'Linwood', que utiliza modelos internos de Apple, y 'Glenwood', que emplea tecnología externa de IA.

En cuanto a la relación con Google, esta alianza tecnológica no es inédita, ya que Google sigue siendo el motor de búsqueda predeterminado en el navegador Safari de Apple. Esta colaboración ha sido objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses. Paralelamente, Apple prepara la integración del chatbot Gemini en sus herramientas de Apple Intelligence, complementando la incorporación de ChatGPT de OpenAI.