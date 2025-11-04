El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha una nueva plataforma digital destinada a exportadores de bienes, con el objetivo de facilitar el acceso a información clave sobre sus operaciones comerciales. Esta herramienta permite consultar de manera directa y personalizada los datos del SECOEXPO (Seguimiento de Cobros de Exportaciones de Bienes).

El servicio está disponible a través del módulo “BCRA – Seguimientos de Comercio Exterior” dentro de la plataforma oficial ARCA. Los usuarios pueden ingresar utilizando su clave fiscal para revisar en detalle la situación de sus permisos de embarque, además de visualizar listados con operaciones certificadas, permisos pendientes o próximos a vencer.

Según informó el BCRA, esta iniciativa beneficiará principalmente a pequeñas y medianas empresas, ya que podrán obtener información actualizada de manera sencilla y descargar los datos para un mejor control de sus exportaciones. La plataforma refleja la información más reciente proporcionada por la Aduana y las entidades financieras encargadas del seguimiento.

El Banco Central destacó que el nuevo módulo contribuye a fortalecer la transparencia y el control en las operaciones de comercio exterior. Este avance busca reducir la carga administrativa tanto para los exportadores como para las entidades financieras, mejorar la calidad y trazabilidad de la información, y fomentar un entorno operativo más eficiente y ágil para todos los actores involucrados.

Esta medida forma parte de un proceso más amplio de modernización y simplificación de trámites en la administración pública, orientado a facilitar las gestiones del sector exportador. La plataforma quedó habilitada oficialmente el martes 4 de noviembre de 2025.