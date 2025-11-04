De cara a un partido clave en la recta final del torneo, el Club Atlético San Martín anunció un beneficio especial para sus socios, en reconocimiento al apoyo incondicional que mantuvieron a lo largo de la temporada.

A través de la app oficial del club, los socios con la cuota al día podrán adquirir una entrada adicional para su mismo sector a un costo administrativo de $200, con la intención de que puedan invitar a un acompañante al encuentro frente a Lanús. La promoción ya está disponible y se mantendrá vigente hasta agotar cupo.

"Porque nos acompañaste todo el año, queremos que sigamos así", fue el mensaje con el que el club presentó la iniciativa, reforzando el objetivo de llenar el estadio y alentar todos juntos al equipo en un momento decisivo.

El partido se disputará este sábado a las 21:30 en el Estadio Hilario Sánchez, donde el Verdinegro buscará sumar puntos fundamentales acompañado de su gente. Desde la institución remarcaron que el beneficio es exclusivo para socios y solo puede gestionarse de manera digital.

Con esta propuesta, San Martín busca no solo premiar la fidelidad de quienes estuvieron presentes durante toda la campaña, sino también generar un marco de localía fuerte para este tramo definitorio del campeonato.