Debut oficial del nuevo Gabinete: Adorni, Quirno y Santilli en su primera reunión

El presidente Javier Milei conduce la primera reunión oficial con su renovado Gabinete de ministros, tras los cambios estructurales anunciados durante el fin de semana que incorporaron nuevas figuras en posiciones clave del Gobierno. El encuentro marca el debut formal de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Pablo Quirno como canciller y Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.

La sesión comenzó pasadas las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, con la presencia de los ocho ministros y el jefe de Gabinete, quienes se dieron cita junto al mandatario y las secretarias Karina Milei, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, y María Ibarzabal Murphy, de la Secretaría Legal y Técnica. El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien se encuentra cumpliendo agenda en Madrid.

El ingreso de los funcionarios se produjo en forma escalonada durante la mañana. Manuel Adorni fue el primero en llegar a Balcarce 50 pasadas las 7:35, seguido por el propio presidente Javier Milei, quien desfiló por el Salón de Bustos alrededor de las 9:00. Los flamantes ministros Quirno y Santilli ingresaron posteriormente, pasadas las 9:15, en un despliegue que incluyó sesión fotográfica a cargo de Walter Carrera en la antesala del encuentro.

Completan la mesa ministerial Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia), junto con el titular del Banco Central, Santiago Bausili. También participan el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien reafirmó su posición tras los resultados electorales del domingo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantendrá su rol desde las sombras según confirmaron fuentes oficiales.

La reunión se centra en la agenda legislativa de noviembre, con especial énfasis en el tratamiento del Presupuesto 2026 y las próximas medidas económicas, en el marco de lo que el Gobierno denomina "reformas de segunda generación" para el segundo tramo de la gestión.