Una joven argentina de 22 años denunció ante la Justicia de Buenos Aires a tres futbolistas profesionales por violación con acceso carnal, luego de un episodio que, según su relato, tuvo lugar en un hotel de Montevideo, Uruguay, donde se encontraba el plantel del club peruano Alianza Lima. Entre los acusados figura el exfutbolista de Boca Juniors Carlos Zambrano, junto a Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la selección peruana.

De acuerdo con la denuncia, la joven accedió al Hyatt Centric de Montevideo tras haber conocido primero a Zambrano y luego de una cena fue invitada junto a una amiga. En ese contexto, según su presentación, aparecieron Trauco y Peña Flores, y en un momento determinado fue abusada sexualmente. La víctima relató lo ocurrido al presentar la denuncia, describiendo el incidente como una agresión que le provocó shock y temor, circunstancia que influyó en que no radicara la denuncia en Uruguay y decidiera hacerlo al regresar a Argentina.

Publicidad

Ya en territorio argentino, la joven fue atendida en el Hospital de San Isidro y posteriormente en el Hospital Muñiz, donde se le realizaron estudios médicos como parte del abordaje forense, y entregó la ropa que llevaba la noche de los hechos para análisis periciales. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Edmundo Rabbione, marcando el inicio formal del proceso judicial.

La Justicia argentina ahora investiga el caso y, si la causa avanza, deberá coordinar con las autoridades uruguayas la comunicación formal de la imputación a los acusados, ya que los hechos denunciados ocurrieron fuera del territorio nacional. El expediente está en etapa inicial de pesquisa y podría incluir futuras medidas como citación de testigos, pericias complementarias y requerimientos de colaboración internacional.

Publicidad

El caso generó repercusión en medios y redes sociales por involucrar a figuras del fútbol profesional con trayectoria internacional y abre un debate sobre la protección de víctimas de violencia sexual y la actuación judicial transfronteriza en situaciones de denuncia por delitos graves que ocurren en países vecinos.