El Parque Provincial Ischigualasto ha implementado una redefinición en su cronograma de ingresos para la temporada de verano, con el objetivo primordial de optimizar la experiencia de los visitantes ante las altas temperaturas registradas en la zona. Esta nueva disposición reglamentaria se mantendrá vigente hasta el 20 de marzo de 2026.

Bajo este nuevo esquema, los interesados podrán ingresar al predio en seis turnos diarios: 8, 9, 10, 11, 16 y 17 hs. Esta segmentación horaria busca favorecer los recorridos en momentos de clima más moderado, garantizando trayectos más confortables para el público.

Como parte de su oferta complementaria, las autoridades del parque difundieron el calendario completo de las excursiones de Luna Llena para todo el año 2026. Las fechas previstas para realizar esta actividad nocturna son:

Enero: 2, 3, 4, 30 y 31.

Febrero: 1 y 2.

Marzo: 1, 2, 3, 4, 30 y 31.

Abril: 1, 2, 29 y 30.

Mayo: 1, 2, 29, 30 y 31.

Junio: 1, 27, 28, 29 y 30.

Julio: 27, 28, 29 y 30.

Agosto: 26, 27, 28 y 29.

Septiembre: 24, 25, 26 y 27.

Octubre: 24, 25, 26 y 27.

Noviembre: 22, 23, 24 y 25.

Diciembre: 21, 22 y 23.

Para obtener mayor información o gestionar reservas, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 264 4570879 y 264 4186119, además del correo electrónico reservas.ischigualasto@gmail.com.