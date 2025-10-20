El dólar oficial minorista cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475. Esto implicó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.

El dólar blue se vendió a $1.505 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2%. El dólar MEP cotiza a $1.550,87 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,1%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.566,29 y la brecha con el dólar oficial es del 6,2%. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1541,49, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.069, según Binance.