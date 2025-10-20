Donald Trump anunció que tiene previsto viajar a China a principios de 2026, tras haber sido invitado oficialmente, y manifestó su intención de concretar un acuerdo comercial con el presidente chino Xi Jinping durante este mes. Este anuncio se produce en un contexto de tensión bilateral por la disputa sobre aranceles.

El mandatario estadounidense adelantó que sostendrá su primera reunión con Xi Jinping en su segundo mandato cuando ambos líderes asistan a la cumbre Asia-Pacífico que se realizará a fines de octubre en Corea del Sur. "Lo tenemos más o menos planeado", comentó Trump a la prensa luego de recibir al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca.

Publicidad

Trump destacó que su objetivo principal es alcanzar un pacto comercial "justo" con China y resaltó la buena relación personal que mantiene con el presidente Xi. "Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi. Tenemos una gran relación", afirmó.

Sin embargo, advirtió que, ante la reciente restricción china a la exportación de tierras raras, podría imponer aranceles del 100% a partir del 1 de noviembre si no se logra un acuerdo. "Si no hace negocios con nosotros, creo que China está en serios problemas", indicó Trump, agregando que desea que ambos países prosperen de manera conjunta, "es una vía de doble sentido".

Publicidad

En cuanto a la situación de Taiwán, Trump expresó escepticismo sobre una posible invasión china, a pesar de informes del Pentágono que señalan que Beijing podría considerar una acción militar en 2027. "China no quiere hacer eso", sostuvo, y subrayó la supremacía militar estadounidense diciendo que China sabe que Estados Unidos "es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo".

El presidente también expresó confianza en que las relaciones con China serán positivas en temas como Taiwán. "No veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi. Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos", concluyó.