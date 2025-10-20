Publicidad
Buscan supervisor de obra civil y movimiento de suelo para proyecto minero

La empresa Armegom Ingeniería & Services abrió una convocatoria para incorporar un supervisor con experiencia en minería.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La convocatoria forma parte del crecimiento sostenido de Armegom en el rubro de la ingeniería y los servicios mineros. Foto: Gentileza

La firma Armegom Ingeniería & Services anunció una nueva búsqueda laboral orientada a profesionales con experiencia en minería. La compañía se encuentra incorporando un Supervisor de Obra Civil y Movimiento de Suelo para sumarse a su equipo técnico.

Entre los requisitos del puesto, se solicita una experiencia mínima de dos años en el sector minero, liderando equipos de trabajo. Además, se requiere disponibilidad para desempeñarse bajo régimen de roster minero, manejo intermedio del paquete Office y habilidades destacadas en comunicación, proactividad y trabajo en equipo.

Desde la empresa remarcaron que el puesto está orientado a personas comprometidas, con capacidad de liderazgo y adaptación a entornos industriales y de obra.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico rrhh@armegomsa.com.ar, colocando en el asunto la palabra “SUPERVISOR”.

