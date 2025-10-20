Publicidad
Policiales > Control de San Carlos

Gendarmería secuestró más de un kilo de cocaína en la Ruta 40

Gendarmería detuvo a dos ocupantes de un vehículo y secuestraron más de un kilo de cocaína durante un operativo realizado en la Ruta Nacional 40

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Un can detector de narcóticos marcó la presencia de drogas en el sector del aire acondicionado. Foto: Gentileza

En un operativo, personal del Escuadrón 66 de Gendarmería Nacional detuvo a dos hombres y secuestró 1 kilo 44 gramos de cocaína, tras un procedimiento efectuado sobre el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional N° 40.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos contaron con el apoyo de un can detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de drogas en el sector del aire acondicionado, debajo de la guantera. Al revisar el área, los gendarmes hallaron un paquete que contenía una sustancia blanca.

Posteriormente, se realizó una prueba de orientación química, que arrojó resultado positivo para cocaína.

Ante el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal de San Juan, que ordenó el secuestro del estupefaciente y la detención de ambos ocupantes del rodado, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

