Una nueva oportunidad laboral se presentó en el departamento de Rawson, más precisamente en la zona de Trinidad, donde un comercio local inició una búsqueda de personal para cubrir el puesto de cajera o cajero.

Se busca una persona con sólida experiencia en el manejo de caja y en el rubro comercial, con dominio de planillas Excel y actitud proactiva. Además, se requiere disponibilidad horaria de lunes a viernes y medio día los sábados.

Publicidad

El puesto ofrece incorporación inmediata y continuidad laboral, condiciones valoradas especialmente por quienes buscan estabilidad en el ámbito comercial.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículum vitae al correo admtabachnik@gmail.com o comunicarse por WhatsApp al 264-4699397, indicando como referencia “Cajera/cajero”.

Publicidad

El local se encuentra ubicado en General Acha 1184 Sur, Trinidad, donde se llevará adelante el proceso de selección.