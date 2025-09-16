La Comisaría 24° informó sobre la aprehensión de un individuo por un hecho delictivo ocurrido en la zona de San Francisco del Monte, Capital. El detenido fue identificado como Albornoz Alan Nahuel, oriundo de Barrio Belgrano, Rawson.

El hecho se conoció cuando la víctima regresó a su domicilio y constató que la puerta del cierre perimetral se encontraba abierta, advirtiendo la sustracción de diversos efectos de su propiedad. Entre los objetos robados se mencionan una bicicleta, un triciclo, calzado deportivo y prendas de vestir.

Mediante la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, el damnificado pudo reconocer al presunto responsable de los hechos. Esta evidencia permitió a las fuerzas policiales proceder con la aprehensión del individuo. El procedimiento se realizó bajo la modalidad de flagrancia, al haberse establecido una presunta relación directa entre el detenido y el delito cometido.