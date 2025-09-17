La madrugada de hoy, el Lote Hogar N° 22 fue escenario de una tensa situación que escaló hasta la detención de un joven por portación de sustancias estupefacientes. Personal de la Comisaría 25°, con la colaboración del Departamento de Drogas Ilegales (D.D.I.), informó sobre la aprehensión de Santiago Alexander Díaz, de 23 años.

El incidente se inició tras el reporte de una discusión en el interior de una vivienda ubicada en el Lote Hogar N° 22. Al intervenir, los efectivos policiales realizaron una requisa de seguridad a Díaz. Fue en ese momento cuando se descubrió en su poder una bolsa que contenía 32 envoltorios de nylon con una sustancia blanca.

Santiago Alexander Díaz, , el detenido por la tenencia de droga.

La sospecha de que se trataba de estupefacientes llevó a la inmediata intervención del Departamento de Drogas Ilegales, que confirmó que la sustancia hallada era cocaína. El peso total de la droga incautada fue de 8 gramos, distribuidos en los múltiples envoltorios.

Santiago Alexander Díaz fue detenido por infringir la Ley 941-R, referida a la portación de sustancias estupefacientes. La Fiscalía Federal de turno fue notificada del hecho y dispuso el secuestro de la cocaína y la notificación de la instrucción de un legajo prevencional contra el aprehendido.