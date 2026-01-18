Un joven de 24 años fue aprehendido este domingo por la mañana en Caucete por el delito de desobediencia, luego de violar una orden judicial de prohibición de acercamiento y meterse en la vivienda de su madre trepando por el techo.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 7.10 en una casa ubicada sobre calle Aberastain, hasta donde fue comisionado personal de la Comisaría 9ª tras un llamado que alertaba sobre un presunto hecho de violencia de género.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien manifestó que su hijo, Franco Loza, se presentó en la vivienda e intentó ingresar pese a que ella le pidió que se retirara. Según el relato, el joven subió por el techo del frente y accedió al fondo del domicilio.

La mujer indicó además que existe una prohibición de acercamiento vigente contra su hijo, dispuesta en una causa tramitada ante el Ministerio Público Fiscal por lesiones agravadas, amenazas, daños y resistencia a la autoridad.

Con autorización de la propietaria, el personal policial ingresó a la vivienda y encontró a Loza en el fondo del inmueble, procediendo a su aprehensión. El hecho fue informado a la UFI Delitos contra la Propiedad y, tras la intervención del fiscal Carlos Rodríguez, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Si bien la madre del aprehendido manifestó que no deseaba radicar denuncia penal, la causa se inició de oficio, quedando como damnificada la Administración Pública. El detenido, que se encuentra en situación de calle, quedó a disposición de la Justicia.