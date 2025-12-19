Discusión por herencia terminó en tragedia: un hombre mató a su hermano de 26 puñaladas

Un hombre de 62 años fue asesinado con al menos 26 puñaladas por su propio hermano durante la madrugada del jueves en la ciudad de Banda del Río Salí, Tucumán. El crimen, según la investigación preliminar, se habría desencadenado por una discusión constante entre los hermanos por la venta de una casa familiar heredada.

La discusión que escaló a una tragedia

La víctima fue identificada como Juan Alberto Rodríguez, vecino de la ciudad de Alderetes. Su hermano, Julio César Rodríguez, es el único acusado del homicidio. De acuerdo con los primeros reportes, ambos mantenían un conflicto permanente porque Juan Alberto exigía que se vendiera la vivienda donde residía Julio César, para así percibir su parte de la herencia.

El ataque ocurrió alrededor de las 00:15 dentro de la casa de Julio César. Testigos relataron que, previo al hecho, Juan Alberto se encontraba en estado de ebriedad. Una vecina, Rosario Luna, declaró a medios locales que vio a Julio sentado en la vereda cuando llegó su hermano, que aparentaba estar alcoholizado. “Comenzaron a discutir, ingresaron a la vivienda y, minutos después, el hijo del fallecido empezó a gritar pidiendo auxilio”, relató.

La confesión y el motivo del agresor

Al llegar al lugar, la policía encontró a Julio César Rodríguez, quien espontáneamente habría declarado: “Estaba harto de mi hermano”. Según voceros policiales, el acusado se oponía a vender la casa porque creía que su hermano usaría el dinero para comprar bebidas alcohólicas, dada su problemática con el consumo.

El hijo de la víctima realizó el llamado al 911. Al arribar los efectivos, Julio César reconoció el homicidio y entregó el arma homicida, un cuchillo. La ambulancia del SAME (107) confirmó el fallecimiento de Juan Alberto Rodríguez en el lugar, a causa de las múltiples heridas punzocortantes.

Investigación y audiencia

El caso está a cargo del fiscal Pedro Gallo, de la Unidad Fiscal de Homicidios I. Se programó para este viernes a las 15:30 la audiencia de formulación de cargos, donde se presentarán los detalles de la acusación y se determinará la situación legal del detenido.

Este hecho ocurre pocas semanas después de un episodio similar registrado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Allí, a principios de diciembre, un hombre de 54 años, Ernesto Martín Mansilla, fue arrestado por asesinar a puñaladas a su hermano Rodrigo, de 32 años, y lesionar a un tercer hermano, Fernando, de 44. La pelea, cuyo motivo aún se investiga, terminó con una víctima fatal y otra herida, en otro caso de violencia intrafatal que conmocionó a la comunidad local.