No ocurre todos los días. El Centro Evangelizador Santo Cura Brochero, en Chimbas, tiene desde hace poco entre sus paredes algo extraordinario para la comunidad católica: un fragmento óseo del propio santo. Una reliquia de primer grado, enviada desde el Santuario de Córdoba y entregada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano.

Las reliquias que estarán presentes.

"Tener las reliquias no ocurre todos los días aquí", reconoció el padre José "Pepe" Fuentes, vicario de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo y referente del centro evangelizador. Y en esa frase está todo el peso de lo que significa este momento para la devoción sanjuanina al Cura Gaucho.

Qué es una reliquia de primer grado

Para quienes no están familiarizados con la tradición católica, Fuentes explicó la distinción entre los tres tipos de reliquias. Las de primer grado son parte del cuerpo del santo: en este caso, pequeños huesos del Cura Brochero. Las de segundo grado son objetos que el santo usó en vida: un breviario, ornamentos sacerdotales, la silla donde se sentó. Las de tercer grado son objetos —como ponchos— que permanecieron en contacto con una reliquia en el santuario durante dos o tres días.

La presentación fue en febrero.

El 16 de marzo, la celebración central

La agenda de actividades arranca el sábado 7, con una procesión de gauchos —"muy amigos de Brochero", describió el padre— desde la Plaza de Chimba a las 19 horas, que culminará con misa en el predio. Desde el 14 al 16 se desarrollará la fiesta patronal, con misas, adoración, alabanza y confesiones todas las noches a partir de las 20 horas.

El día central es el 16 de marzo, fecha litúrgica del Cura Brochero desde su canonización por el Papa Francisco en 2016, que coincide con su natalicio. Ese día habrá misa a las 8 de la mañana con bautismos, y a las 20 horas una procesión por el interior del predio seguida de la misa principal.

Las reliquias estarán exhibidas durante las celebraciones y los fieles podrán recibir la bendición con ellas. El 16 de febrero pasado, cerca de tres mil personas tomaron gracia de las reliquias en la misa mensual de sanación.

Para la fiesta patronal las expectativas son mucho mayores. "El año pasado tuvimos 11.000 personas sentadas en la misa final", contó Fuentes. "Hoy están previstas dieciséis mil sillas. Y siempre hay gente que lleva para su reposera, su banquito, siempre queda gente parada."

San Juan, la provincia más devota

El vínculo entre San Juan y el Cura Brochero tiene una historia particular. El segundo milagro que lo llevó a la canonización ocurrió aquí: el caso de Camila Brusotti. "Dios nos sorprende siempre", reflexionó el padre Fuentes. "El Cura Brochero en vida pasó por algún lugar de San Juan, detrás de Santos Guayama, y se quiso quedar aquí para siempre, se ve."

Esa devoción se refleja en números concretos. Según las estadísticas del santuario en Córdoba, los peregrinos sanjuaninos superan en cantidad a los de otras provincias. "San Juan son los que han marcado la cantidad", afirmó Fuentes. "Ha superado a otras provincias en cuanto a peregrinos que han llegado a Córdoba."

Hoy, dijo, el centro evangelizador convoca principalmente a enfermos y sus familias. "El lugar para las familias", lo definió. "Un lugar de profunda oración y de mucho consuelo, para que quien va allí se encuentre con el Señor, consigo mismo, y sepa que no está solo en su dolencia."

El predio está ubicado en la intersección de calles Necochea y Rodríguez Este, en Chimbas. El ingreso es gratuito y hay estacionamiento disponible dentro del predio.