Cada 21 de enero, el mundo celebra el Día Internacional del Abrazo, una iniciativa surgida en Estados Unidos a mediados de la década de 1980 que busca promover el contacto humano y la cercanía emocional. Esta efeméride, aunque no posee carácter oficial gubernamental, ha ganado relevancia global como un símbolo de apoyo y empatía.

El impulsor de la fecha fue Kevin Zaborney, quien “observó una marcada dificultad social para expresar emociones de manera abierta, especialmente entre familiares y amigos cercanos”. Por este motivo, eligió estratégicamente el 21 de enero, al ser un periodo posterior a las fiestas de fin de año y previo a San Valentín, tramo asociado a estados de ánimo más bajos.

Según las fuentes, Zaborney “planteó que una fecha específica podía funcionar como recordatorio para fomentar el contacto afectivo sin connotaciones románticas ni comerciales”.

Más allá de lo afectivo, este gesto cumple una función social y biológica. Especialistas en salud emocional han señalado que “el contacto físico consentido favorece la sensación de seguridad y pertenencia”.

En situaciones de estrés, duelo o incertidumbre, el abrazo actúa como un canal de apoyo inmediato que no requiere explicaciones extensas, ayudando además a reducir tensiones y facilitar el diálogo en las comunidades.

La vigencia de esta celebración se ha reforzado en tiempos de virtualidad y tras periodos de distanciamiento físico. No obstante, la conmemoración actual también integra debates sobre “el consentimiento y el respeto de los límites personales”, reconociendo que debe ser un acto voluntario basado en la confianza mutua. Hoy, diversas instituciones utilizan la jornada para difundir mensajes sobre el autocuidado emocional y la importancia de recuperar el contacto cercano frente a la inmediatez de las pantallas.