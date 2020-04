El británico también trabajó como entrenador de dialectos con muchos actores e incluso participó en la trilogía de ‘El señor de los anillos’.

El actor británico Andrew Jack, que participó en la saga “Star Wars”, murió este martes a los 76 años por coronavirus.

Jack Interpretó al mayor Caluan Emmat en ‘El despertar de la fuerza’ (2015) y ‘Los últimos Jedi’ (2017). También trabajó como entrenador de dialectos con muchos actores, por ejemplo, con Robert Downey Jr. en ‘Chaplin’ (1992) o Pierce Brosnan en ‘GoldenEye’ (1995), y, además, creó los distintos acentos de la Tierra Media en la trilogía de ‘El señor de los anillos’.

Su mujer Gabrielle Rogers, con la que se había casado recientemente, se encuentra en cuarentena en Australia, por lo que no ha podido despedirse de él. “Ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida, y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral”, aseguró McCullough, detallando que en actualmente el actor estaba trabajando en la nueva película de ‘Batman’.

“Había sido entrenador en dialectos durante muchos años y fue una de esas personas que promovió la orientación y el apoyo a los entrenadores más jóvenes, siendo un pionero en nuestra industria”, añadió su representante. “Los actores de Andrew lo adoraban”, concluyó McCullough.

La entrada El actor de Star Wars, Andrew Jack, murió por coronavirus se publicó primero en GENTE.