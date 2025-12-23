El costo de celebrar la Navidad subió más que la inflación anual en 2025, según un informe de la consultora Focus Market. El precio de los productos que componen un menú navideño para cuatro personas registró subas de hasta 44% interanual, más que el 27,9% que marcó el IPC para noviembre.

El relevamiento de Focus Market muestra fuertes diferencias según el nivel de consumo. La brecha entre un menú económico y uno premium supera los $216.000. El estudio destaca que el ritmo de aumento de algunos productos se moderó, pero la estructura de costos de la mesa navideña sigue presionada por carnes, bebidas gaseosas de primeras marcas y productos de panadería con insumos importados.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que los aumentos más significativos se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos. Estas categorías están afectadas por presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado.

El menú económico alcanza en 2025 un valor total de $98.266. El menú intermedio duplica prácticamente el valor del económico y llega a $196.599. El menú premium eleva el costo de la mesa navideña a $314.768.

En el menú económico, los mayores incrementos interanuales se dieron en el pan dulce con frutas (44%), el budín sin frutas (27%) y el espumante de ananá (25%). En el menú intermedio, los productos que más aumentaron fueron la gaseosa cola de primera marca (58%), el asado del centro (46%) y el pan dulce con frutos secos (42%). En el menú premium, los mayores aumentos se registraron en el peceto entero premium (62%), la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne de primera marca (56%).