El dólar blue registró una nueva suba este jueves 18 de septiembre, cotizando a $1490 para la compra y $1510 para la venta, lo que representa un incremento de $20 respecto a la jornada anterior. De esta manera, la divisa paralela rompió la barrera psicológica de los $1500 y acumula un alza de $140 desde los comicios en la provincia de Buenos Aires.

En contraste, el dólar oficial se mantuvo estable, operando a $1435 para la compra y $1485 para la venta en el Banco Nación. La brecha cambiaria entre ambos mercados se ubicó en 1.68%, manteniendo una diferencia significativa que refleja la tensión en el mercado cambiario.

Publicidad

Los dólares financieros también mostraron comportamiento alcista: el Contado con Liquidez (CCL) se cotizó en $1521.70, mientras que el MEP alcanzó los $1507.20. Estas cotizaciones se mantienen en línea con el blue, confirmando la presión generalizada sobre las divisas.

La reciente dinámica de subas motivó la intervención del Banco Central, que el miércoles vendió USD 53 millones para contener la presión sobre el tipo de cambio. Las reservas netas de la autoridad monetaria se ubican actualmente en aproximadamente USD 39.777 millones.

Publicidad

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la situación afirmando que "el esquema de bandas está preparado para que no haya ningún tipo de problema, más allá de la marginalidad de la intervención del día de ayer". Sin embargo, el mercado sigue mostrando signos de nerviosismo, con operaciones a futuro que anticipan mayores tensiones cambiarias en las próximas semanas.