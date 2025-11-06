El presidente Javier Milei pronunció un encendido discurso en defensa del capitalismo durante su participación en el America Business Forum, realizado este jueves en la ciudad de Miami. “El capitalismo no es un mal necesario, sino la forma que toma la verdadera justicia en este mundo”, expresó el mandatario, en un mensaje que buscó consolidar su posicionamiento internacional y reafirmar la línea ideológica de su gobierno.

Ante una audiencia compuesta por líderes políticos, empresarios y deportistas de renombre (entre ellos Donald Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y Jeff Bezos), Milei afirmó que “la propiedad privada y el libre mercado son la base indiscutida de nuestra civilización” y advirtió que “cuando el Estado se vuelca de forma violenta sobre los derechos de los individuos, los reduce a esclavos”.

En su intervención, el jefe de Estado aseguró que el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre fue “una victoria histórica” que marca el rumbo hacia “el Congreso más reformista de la historia argentina”. Dijo también que “fruto de la capitalización que recién comenzamos a ver, la Argentina explotará recursos y desarrollará industrias hoy subdesarrolladas”.

Milei agradeció de manera especial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior a la anterior”, y convocó a los empresarios a invertir en el país. “Quiero invitarlos a demostrar el poder y la superioridad moral del capitalismo, y a ser parte de la redención que el pueblo argentino necesita”, sostuvo.

El mandatario cerró su exposición con un mensaje optimista: “Argentina dio un paso crucial e irreversible en el camino de la libertad. Estamos más cerca que nunca de hacer a la Argentina grande nuevamente”.