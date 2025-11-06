Una empresa radicada en el departamento Pocito se encuentra en la búsqueda de un contador público para sumarse a su equipo de trabajo. La convocatoria está dirigida a profesionales graduados que cumplan con los requisitos detallados en la propuesta laboral difundida en las últimas horas.

Según lo informado, la firma —identificada como San Francisco Hogar— requiere un contador o contadora pública con título universitario, preferentemente con experiencia previa en auditoría interna o externa, ya sea en empresas comerciales o estudios contables.

Entre las aptitudes solicitadas se destacan:

Conocimientos sólidos en normas contables y control interno.

Capacidad analítica, criterio profesional y manejo de información con confidencialidad.

Dominio avanzado de Excel y de sistemas contables.

Perfil responsable, organizado y con capacidad para trabajar en equipo.

El aviso también especifica que la búsqueda está orientada a personas de sexo masculino.

Los interesados en aplicar deberán enviar su currículum vitae con el asunto “CONTADOR” al correo electrónico: rrhh.sanfranciscohogar@gmail.com.