Durante la tarde de este jueves 6 de noviembre comenzó a llover en distintos puntos de San Juan, tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional. Y lo hizo con fuerte intensidad, minutos después de las 17:30 horas. El fenómeno se extendió por algunos minutos y provocó el descenso de la temperatura.

Cabe recordar que rige una alerta amarilla por tormentas para la provincia. Según la Dirección de Protección Civil, la alerta abarca principalmente los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

El SMN mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia. (Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras tanto, en otros puntos de la provincia rige también una alerta amarilla, pero por viento Zonda. En este caso, los departamentos alcanzados son Iglesia, Jáchal, Caucete, 25 de Mayo, Valle Fértil, Sarmiento, Zonda, Ullum, Santa Lucía, Pocito y Rivadavia. “El área de la cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en los niveles más altos”, destacó el SMN.

Un perrito sanjuanino disfrutando de la lluvia. (Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Ante esta situación, las autoridades recordaron las recomendaciones preventivas para la población:

Revisar techos, canaletas y desagües.

Retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua.

Evitar salir de casa si no es necesario.

Desenchufar artefactos eléctricos y mantener las mascotas en resguardo.

No circular por calles anegadas ni arrojar basura que obstruya desagües.

En caso de emergencia, comunicarse con Protección Civil al 103 o con la Policía al 911.

También se pidió mantener la calma durante posibles episodios de granizo y verificar el estado de techos y ventanas una vez finalizada la tormenta.

Las autoridades instaron a la comunidad a seguir los comunicados oficiales y evitar la difusión de información no verificada en redes sociales.