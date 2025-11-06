Un operativo de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan permitió recuperar una motocicleta que había sido robada en el departamento Rivadavia. Se trata de una Zanella Ceccato 250cc, que había sido denunciada como sustraída días atrás.

El hallazgo se produjo en la intersección de calles Sargento Cabral y Coll, donde los efectivos observaron a un hombre circulando en una moto con características coincidentes con la que era buscada. Tras detener la marcha del vehículo y realizar la verificación correspondiente, se constató que los números de chasis y motor coincidían con los datos del rodado robado.

Ante la confirmación, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la Central de Policía. El conductor, identificado con el apellido Díaz, fue notificado y quedó vinculado al expediente judicial por el delito de hurto. La Fiscalía actuante dispuso las medidas de rigor para continuar con la investigación.