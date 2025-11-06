Durante la tarde de este jueves 6 de noviembre, un auto volcó en la intersección de calles Bonduel y 25 de Mayo, en Chimbas, luego de que dos menores de edad robaran el vehículo en el barrio Huazihul.

Fuentes policiales confirmaron a DIARIO HUARPE que los jóvenes aprovecharon el momento en que un hombre llegaba de trabajar y estacionaba su auto frente a su vivienda para sustraer el vehículo. Tras el robo, escaparon a gran velocidad, pero perdieron el control del rodado y volcaron sobre la calzada.

Ambos ocupantes fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital Rawson, donde se constató que presentaban cortes y golpes, aunque se encuentran fuera de peligro.

El vehículo sufrió daños importantes, y la Policía trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar la secuencia exacta del hecho.