Las acciones argentinas pierden hasta 7,1% en Wall Street

Las acciones argentinas caen hasta 7,1% este jueves en Wall Street y se prolonga la toma de ganancias tras el histórico rally poselectoral, mientras que los bonos en dólares operan dispares luego de que el riesgo país tocara su nivel más bajo en nueve meses.

Los títulos soberanos operan mixtos, con subas lideradas por el Global 2046 y el Global 2041. A contramano el Bonar 2029 y el Bonar 2041 trepan 0,6% y 0,2%, respectivamente. Fuentes del mercado señalaron que los inverores monitorean posibles anuncios respecto a un plan de recompra de deuda.

Se trata de un incipiente respiro tras las el fuerte rally poselectoral ante el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas. Este miércoles, por caso, el salto de los bonos derivó en una baja del riesgo país a 621 puntos básicos, su menor nivel en nueve meses.

Por su parte, los ADRs operan con mayoría de bajas encabezados por Edenor (-2,5%); seguido por Banco BBVA (-2,4%) y Grupo Financiero Galicia (-1,1%). Por su parte, Central Puerto avanza 1,1% y otros papeles argentinos como Mercado Libre pierden hasta 5,7%.