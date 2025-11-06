Una rápida intervención policial permitió detener a una pareja acusada de cometer un robo bajo la modalidad de arrebato en el departamento Rawson. El hecho ocurrió en la Plaza del Barrio Neuquén, donde un hombre de 62 años denunció que le habían sustraído su teléfono celular, un Samsung A4.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría 6° desplegaron un operativo en la zona y lograron identificar a los sospechosos, quienes intentaban huir. Se trata de Daiana Rita Escobar, de 26 años, y Jesús Marcelo Escobar, de 23, ambos con antecedentes policiales. Fueron interceptados en la intersección de calles Lemos y Sívori, en Villa Krause.

Durante la aprehensión, la policía secuestró el celular robado, que fue devuelto a su dueño. La Unidad Fiscal de Flagrancia intervino en el caso y dispuso el traslado de los detenidos a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.