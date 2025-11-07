Una mujer de 81 años vivió momentos de extrema tensión este miércoles por la mañana en Desamparados, cuando un delincuente ingresó a su vivienda, intentó reducirla y terminó robándole dinero en efectivo y elementos personales. El hecho ocurrió cerca de las 8.30 en una casa ubicada sobre calle Hipólito Irigoyen, en el límite entre los departamentos Capital y Rivadavia.

La víctima —identificada con el apellido Marrone— se encontraba recién levantada cuando escuchó ruidos y, al dirigirse a su habitación, se topó con un hombre encapuchado, con guantes y barbijo, que había ingresado por el fondo de la propiedad luego de trepar el cierre perimetral, según contó el diario Tiempo de San Juan.

Publicidad

El delincuente, sorprendido al encontrarla despierta, la empujó hacia la cama e intentó atarla para quitarle un anillo que llevaba puesto. Sin embargo, la mujer ofreció resistencia y forcejeó para impedirlo. La reacción de la abuela frustró la maniobra y obligó al ladrón a desistir de su intención inicial.

Al no poder reducirla, el intruso buscó rápidamente otros objetos de valor dentro de la vivienda. En pocos minutos tomó una tablet Lenovo y $100.000 en efectivo que la mujer guardaba en el domicilio, junto con otros elementos menores. Luego escapó por el mismo sector por donde había ingresado, sin ser visto por vecinos o transeúntes.

Publicidad

A pesar de la violencia del momento, la mujer no resultó lesionada físicamente. Sin embargo, quedó con un fuerte impacto emocional por lo vivido. Cuando llegó la Policía, relató lo sucedido, aunque informó que no tenía intención de radicar una denuncia formal.

A la vivienda acudieron efectivos del Grupo Motorizado, quienes dieron aviso a la Comisaría 4ª, con jurisdicción en la zona. Pese a la decisión de la víctima, el hecho fue igualmente comunicado a la UFI Delitos Contra la Propiedad, como intervención de rutina ante situaciones de este tipo. Por ahora, el ladrón no fue identificado.