La empresa Campos Labb Impresiones lanzó una convocatoria laboral destinada a incorporar un vendedor con sólidos conocimientos en diseño gráfico. La búsqueda está orientada a personas de entre 20 y 30 años que cuenten con experiencia comprobable en el área y manejo de programas clave como Photoshop y Corel Draw.

Según informaron, uno de los requisitos es tener dominio de redes sociales y comercio electrónico, ya que el puesto implica tanto la atención al público como el manejo de contenido digital vinculado a la actividad comercial. Además, se solicita que los postulantes sean solteros o solteras, con secundario completo y disponibilidad para trabajar en horario de comercio. La empresa aclaró que quienes estén cursando estudios deberán abstenerse de postularse, debido a la carga horaria del empleo, que es full time.

Entre los beneficios ofrecidos, la firma destaca un “excelente sueldo”, la posibilidad de acceder a un “trabajo perdurable” y capacitaciones vinculadas al rubro, lo que representa una oportunidad de desarrollo profesional dentro del sector.

Los interesados deben presentar su currículum vitae impreso con fotografía en la esquina de 9 de Julio y Las Heras, o enviarlo por correo electrónico a camposlabb2019@gmail.com. La búsqueda ya está abierta y se realizará hasta cubrir el puesto disponible.