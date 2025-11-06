Policiales > Operativo
La policía detuvo a un hombre armado y a un menor tras dos hechos delictivos
POR REDACCIÓN
Efectivos del Comando Radioeléctrico Norte intervinieron en dos hechos delictivos ocurridos en distintos puntos de la provincia, que derivaron en la detención de un adulto y la aprehensión de un menor de edad.
El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Salta y Reconquista, donde la policía detuvo a un individuo acusado de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría intentado ingresar a una vivienda y, al ser descubierto por el propietario, lo amenazó con un cuchillo. El rápido accionar de los uniformados permitió reducirlo y trasladarlo a sede policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.
En un segundo operativo, registrado en las inmediaciones de calles Alem y Neuquén, los efectivos aprehendieron a un adolescente de 15 años acusado de sustraer herramientas y una máquina hidrolavadora de un local comercial. Tras ser identificado, el menor fue puesto a disposición del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, bajo las directivas de la doctora Claudia Elizondo, quien ordenó su vinculación a un sumario provisional.
Ambos procedimientos forman parte de los patrullajes preventivos que lleva adelante el Comando Radioeléctrico Norte en coordinación con distintas jurisdicciones policiales, con el objetivo de reforzar la seguridad y responder de forma inmediata ante denuncias de vecinos y comerciantes.
