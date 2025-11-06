Efectivos del Comando Radioeléctrico Norte intervinieron en dos hechos delictivos ocurridos en distintos puntos de la provincia, que derivaron en la detención de un adulto y la aprehensión de un menor de edad.

El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Salta y Reconquista, donde la policía detuvo a un individuo acusado de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría intentado ingresar a una vivienda y, al ser descubierto por el propietario, lo amenazó con un cuchillo. El rápido accionar de los uniformados permitió reducirlo y trasladarlo a sede policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

En un segundo operativo, registrado en las inmediaciones de calles Alem y Neuquén, los efectivos aprehendieron a un adolescente de 15 años acusado de sustraer herramientas y una máquina hidrolavadora de un local comercial. Tras ser identificado, el menor fue puesto a disposición del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, bajo las directivas de la doctora Claudia Elizondo, quien ordenó su vinculación a un sumario provisional.

Ambos procedimientos forman parte de los patrullajes preventivos que lleva adelante el Comando Radioeléctrico Norte en coordinación con distintas jurisdicciones policiales, con el objetivo de reforzar la seguridad y responder de forma inmediata ante denuncias de vecinos y comerciantes.