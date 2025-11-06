El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vuelve a reflejar un escenario de rendimientos deprimidos para los depósitos de plazos fijos a 30 días en pesos, mientras los bancos ajustan sus ofertas ante una menor demanda de captación de fondos y un marco de tasas en descenso. El organismo publica diariamente un listado comparativo de Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos en canales digitales, facilitando que los ahorristas contrasten y elijan la opción más conveniente según montos y entidades.

A pesar de que los plazos fijos siguen siendo una alternativa habitual para quienes buscan resguardar liquidez frente a la inflación, la remuneración de estos instrumentos se ubica en terreno ajustado, lo que reduce su atractivo. Especialistas advierten que, ante la persistente suba de precios y depreciación del peso, resulta clave analizar no solo la tasa, sino también costos, comisiones, plazos y modalidad de constitución.

Plazos fijos: así están las tasas de interés de los principales bancos este 6 de noviembre

Según la última actualización, estos son los porcentajes de los principales bancos de Argentina:

