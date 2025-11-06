En un clima de entusiasmo y trabajo colaborativo, comenzó la capacitación intensiva del programa Emprendedoras del Sol 2025, una iniciativa conjunta del Gobierno de San Juan y la empresa Veladero que reúne a mujeres de todos los departamentos de la provincia, seleccionadas por su compromiso y trayectoria emprendedora.

Durante dos jornadas completas, las participantes, las 19 finalistas del certamen junto a las emprendedoras que obtuvieron el segundo lugar en sus departamentos, reciben formación, coaching y mentoría con el objetivo de fortalecer sus modelos de negocio, su propósito y su impacto en la comunidad.

El proceso de capacitación aborda una mirada de triple impacto: económico, social y ambiental. Este año, las temáticas se desarrollan en torno a cuatro ejes principales: Sentido y Sostenibilidad Personal, Organización, Oportunidades y Comunidad, y Logro, Liderazgo y Economía Consciente, con herramientas de planificación, innovación, marketing y gestión estratégica.

“El entusiasmo y la energía que traen estas mujeres es inspirador. Cada una llega con una historia y un sueño, y durante estos dos días trabajan intensamente para transformar sus ideas en proyectos sostenibles y con propósito”, destacó Rocío Cárdenas, desde la coordinación del programa en representación del Gobierno de San Juan.

Las capacitaciones incluyen talleres sobre propuesta de valor, modelo Canvas, comunicación efectiva y presentación de proyectos (pitch), además de espacios de liderazgo, trabajo en red y reflexión personal.

Por su parte, Analía García, gerente de Relaciones Gubernamentales y Desarrollo Sustentable de Veladero, subrayó: “Para Veladero es una gran satisfacción, por segundo año consecutivo, acompañar a estas mujeres que son ejemplo en sus comunidades con un programa que las invita a buscar el propósito de su emprendimiento y fortalecer conceptos de economía circular y triple impacto que compartimos con la minería”.

El objetivo del programa es que cada emprendedora consolide su propuesta y logre un modelo de negocio coherente con su identidad, su comunidad y el desarrollo local de San Juan.

La iniciativa forma parte de las acciones de acompañamiento previo al certamen final que reconocerá a la Emprendedora del Sol 2025, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, la celebración máxima de la provincia.