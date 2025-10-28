La familia Simeone-Bargiela atraviesa un momento de inmensa felicidad con el nacimiento de Faustino, el primer hijo de Gianluca Simeone y la modelo Eva Bargiela. El bebé llegó al mundo el pasado sábado 25 de octubre en el Sanatorio Otamendi, con un peso de 4,085 kg, y desde su llegada ha sido el protagonista indiscutido de las redes sociales familiares.

A pocos días del nacimiento, el flamante integrante de la familia ya recibió una de las dedicatorias más tiernas y emotivas: la de su tío y padrino, Giuliano Simeone. El hijo menor de Carolina Baldini y Diego "el Cholo" Simeone, que actualmente se desempeña como futbolista en el Atlético Madrid, anotó un gol y no dudó en dedicárselo a su sobrino recién nacido, conmoviendo a todos sus seres queridos.

El orgulloso padre, Gianluca, no tardó en compartir el emotivo momento en sus redes sociales, acompañando la imagen del festejo de su hermano con un dulce mensaje: “El mejor padrino lo tiene Faustino. Lo dijiste y lo cumpliste. Te amo, Chala”, en referencia al apodo de Giuliano.

Por su parte, el tío y padrino también utilizó sus plataformas para celebrar la llegada del bebé con una foto de su dedicatoria, acompañada del texto: “Para el nuevo atlético de la familia”, junto a corazones y emojis alusivos. Un gesto que reafirma el profundo lazo afectivo en la familia y el entusiasmo por el futuro del nuevo integrante.

La alegría se extiende a los abuelos, Carolina Baldini y Diego "el Cholo" Simeone, quienes también manifestaron su emoción. Baldini expresó: “Fausti, hoy te vi por primera vez y sentí algo imposible de explicar. Tan chiquito y tan perfecto. Tu llegada trajo luz a mi vida”.