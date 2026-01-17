El fútbol o yo: el éxito de Adrián Suar que lidera en Netflix

La producción nacional "El fútbol o yo" ha regresado con fuerza al catálogo de Netflix, posicionándose rápidamente entre los títulos más reproducidos por el público argentino en este comienzo de año.

Esta obra, que fusiona la comedia romántica con el costumbrismo local, logra retratar los excesos y contradicciones de una pasión nacional sin caer en juicios, centrándose en las consecuencias que la obsesión deportiva acarrea en la convivencia diaria.

Publicidad

El relato se sostiene en la interpretación de Adrián Suar, quien encarna a un hombre común dominado por una fijación que desborda hacia todos los aspectos de su vida. Su personaje resulta tan entrañable como irritante, atravesando etapas de negación y resistencia al cambio ante una situación que se vuelve insostenible debido a rituales y horarios intocables.

Frente a él, Julieta Díaz aporta solidez emocional al representar el cansancio y la frustración de una mujer que busca ser escuchada en un vínculo donde el fútbol parece ocuparlo todo.

Publicidad

La trama se aleja de la caricatura extrema para basarse en escenas cotidianas, reflejando discusiones reales, promesas incumplidas, planes cancelados y silencios que resuenan en la experiencia del espectador.

Aunque está profundamente anclada en la identidad cultural argentina, donde el deporte es un lenguaje común y un ritual social, la historia posee un alcance universal al tratar sobre los límites del fanatismo en cualquier relación amorosa.