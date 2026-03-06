El hombre que había sido acusado de intentar matar a su pareja en un violento episodio ocurrido en octubre de 2024 recuperó la libertad tras el juicio realizado en San Juan. Durante el debate oral, la calificación legal del hecho fue modificada y finalmente fue condenado por lesiones leves, lo que derivó en una pena menor que ya se considera prácticamente cumplida debido al tiempo que pasó en prisión preventiva.

El abogado defensor, Gustavo Melián, explicó que la resolución judicial resultó favorable para su cliente, ya que la acusación inicial contemplaba una pena significativamente más elevada. “La resolución es muy positiva porque la acusación original pretendía una condena de 12 años por tentativa de homicidio agravado. Durante el juicio se demostró que los hechos no ocurrieron de la manera planteada en la acusación y finalmente se modificó la calificación legal”, sostuvo el letrado tras conocerse el fallo.

El hecho investigado ocurrió el 4 de octubre de 2024, cuando el acusado y su entonces pareja protagonizaron una discusión en el domicilio donde se encontraban. La causa se originó a partir de una denuncia de la mujer, quien aseguró haber sido atacada con un arma blanca tras una escena de celos vinculada a un video que el hombre había visto previamente.

Según detalló la defensa, el episodio se produjo en medio de una discusión entre ambos. “Se trató de una pelea de pareja que se originó por un conflicto de celos a partir de un video que él había visto. En ese contexto se generó una discusión y ambos comenzaron a agredirse, lo que derivó en lesiones que finalmente fueron consideradas leves”, explicó Melián.

El acusado permanecía detenido en el Servicio Penitenciario Provincial desde octubre de 2024 y había cumplido aproximadamente un año y seis meses de prisión preventiva. Tras la sentencia dictada en el juicio, el tribunal dispuso su libertad, ya que el tiempo que llevaba detenido cubría prácticamente la totalidad de la pena impuesta.

“La condena quedó fijada en dos años por lesiones leves y, teniendo en cuenta el tiempo que ya llevaba detenido, se dispuso su libertad bajo modalidad condicional. De esta manera, el imputado recuperó la libertad en el día de hoy”, señaló el abogado defensor.

El letrado también indicó que la condena permanecerá registrada, aunque el acusado continuará el cumplimiento de los meses restantes en libertad. “La sentencia queda firme y registrada, aunque el imputado ya cumplió la mayor parte de la pena durante la prisión preventiva”, explicó.

Por otra parte, la defensa no descartó analizar posibles acciones legales vinculadas al tiempo que el hombre permaneció detenido mientras avanzaba la investigación. “Todavía no hemos definido ese punto. En los próximos días evaluaremos con el imputado y su familia si corresponde realizar algún tipo de planteo o reclamo”, concluyó Melián.