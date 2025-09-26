El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue uno de los expositores del XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento, desarrollado en Bariloche con la participación de más de 300 referentes de distintos países, además de organismos multilaterales, bancos y autoridades públicas.

En el panel compartido con sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; Jujuy, Carlos Sadir; La Pampa, Sergio Ziliotto; Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz, y la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Leonor Madera, Orrego destacó el rol del financiamiento productivo para las pequeñas y medianas empresas. “En nuestra provincia, las PyMEs son la base del crecimiento y la generación de empleo. Por eso, cada herramienta que facilite crédito y garantías es más oportunidad para quienes producen y emprenden”, expresó en sus redes sociales.

Durante su intervención, el mandatario presentó el caso de la Agencia Garantía San Juan, creada en 2018, que ya acompañó a más de 600 empresas y emprendedores, movilizando unos 12.500 millones de pesos en inversiones para maquinaria, ampliación de producción y generación de empleo. “Nuestra hoja de ruta es clara: más crédito productivo, más avales y más trabajo. Estas alianzas público–privadas convierten proyectos en resultados concretos y le dan previsibilidad al desarrollo de San Juan”, afirmó.

El encuentro fue moderado por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. En ese marco, Orrego también resaltó la necesidad de avanzar en consensos amplios para construir un proyecto de país. “El gran desafío es trabajar juntos, dejar atrás las peleas estériles y construir un país en el que valga la pena vivir, invertir y sentirnos parte de un mismo proyecto”, aseguró.

El mandatario recordó que en 2024 San Juan destinó 40.000 millones de pesos en líneas de financiamiento locales, con tasas muy por debajo del BALAC, lo que permitió sostener la actividad económica y asistir a pymes, micro y pequeñas empresas. Finalmente, subrayó: “Tenemos que avanzar con hechos concretos que fortalezcan la economía y consolidar un ecosistema de colaboración que sostenga a las pymes en toda la cadena de valor”.