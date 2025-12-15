La Casa Rosada puso en duda la participación del presidente Javier Milei en la próxima cumbre de mandatarios del Mercosur, prevista para el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, y avanza en paralelo con gestiones diplomáticas para concretar un encuentro con Donald Trump en enero, con el objetivo de reforzar el vínculo con Estados Unidos.

En el Gobierno reconocen que la ausencia de Milei en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 generó tensiones con la Casa Blanca. Si bien desde el Ejecutivo relativizan el impacto, admiten que hubo una señal de malestar desde Washington. “No es grave, pero existe”, reconocen en Balcarce 50, donde sostienen que ahora es necesario “un gesto político” hacia la administración estadounidense.

Publicidad

En ese contexto, fuentes oficiales señalaron que no esperan en el corto plazo una visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y remarcaron que el primer paso debe ser una reunión directa entre Milei y Trump. “Primero tiene que haber un gesto nuestro y una reunión con Trump”, afirmaron desde Nación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno, ya prepara gestiones para intentar concretar ese encuentro en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará en la segunda quincena de enero. En el oficialismo deslizan que existe predisposición para el diálogo: “Siempre hay intenciones de ver a nuestros amigos”, señalan.

Publicidad

La estrategia se enmarca en la decisión del Gobierno de profundizar la alianza geopolítica con Estados Unidos, en un momento clave para la agenda económica. La Casa Rosada sigue de cerca las negociaciones con bancos de Wall Street para refinanciar los vencimientos de deuda del 9 de enero, que ascienden a US$4.000 millones. Esta semana, el Tesoro colocó un bono por US$1.000 millones a una tasa del 9,26% anual.

Además, el Ejecutivo busca acelerar las reuniones técnicas con la administración estadounidense para avanzar en la implementación del acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca el pasado 13 de noviembre. Según explican en Nación, el entendimiento se aplicará de manera gradual y establece un marco de negociación permanente.

Publicidad

Milei viene realizando gestos políticos alineados con la posición de Washington. Esta semana viajó a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, y ya confirmó que en marzo viajará nuevamente a Estados Unidos para encabezar el evento “Argentina Week 2026”, organizado junto a JPMorgan, Kaszek y Bank of America.

Mientras tanto, su presencia en la cumbre del Mercosur sigue sin definirse. Fuentes oficiales confirmaron a TN que la decisión final aún no está tomada. “No está cerrado”, advierten en un sector del gabinete, donde aseguran que todo dependerá de la evolución de la agenda presidencial.

El contexto regional también suma tensión: Brasil busca cerrar antes de fin de año el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, mientras que Argentina y Paraguay habían planteado objeciones a la fecha original del encuentro. En el Gobierno argentino sostienen que Milei prefería reunirse previamente con líderes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron, antes de participar del cónclave regional.