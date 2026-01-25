El implacable estreno de Aníbal Moreno en River: despliegue y elogios de Gallardo

Aníbal Moreno tuvo su estreno oficial con la camiseta de River Plate frente a Barracas Central, convirtiéndose en el futbolista más destacado del encuentro. El volante, que ya había participado en un amistoso previo contra Peñarol, brindó soluciones constantes al planteo de Marcelo Gallardo durante los 90 minutos. En su desempeño defensivo mostró un nivel intachable, complementado con una gran visión para capturar rebotes e interpretar el juego cuando el equipo lo requería.

Durante el compromiso, Moreno manejó los tiempos junto a Juanfer Quintero y, a pesar de no ser su especialidad, llegó al área rival para rematar al arco tras una asistencia del colombiano. En términos estadísticos, el mediocampista finalizó con un 78% de efectividad en sus pases y sumó cinco recuperaciones. Aunque inició el partido como único volante central, en la etapa complementaria compartió el eje del campo con Giuliano Galoppo.

Al finalizar la jornada, el jugador expresó sus sensaciones sobre el partido y su llegada al club. Moreno afirmó estar “feliz por los tres puntos”. Sobre su integración al grupo, declaró: “Desde que llegue me recibieron muy bien. Agradecido con mis compañeros y al club por recibirme con tanto cariño, eso lo hace a uno demostrar rápido en el día a día y en los partidos. Traté de ponerme desde lo físico y mentalmente bien lo antes posible”.

Respecto a la preparación del plantel, el exjugador de Palmeiras señaló: “desde el primer día de la pretemporada estamos entrenando fuerte, tratamos de imponer nuestro juego y eso hace que el equipo responda en la cancha”. Analizando el desarrollo del choque contra Barracas, añadió: “Nos adaptamos muy bien, tratamos de proponer nuestro juego en los 90 minutos”.

El mediocampista también se refirió a las exigencias tácticas y a la comparativa entre Marcelo Gallardo y su anterior técnico, Abel Ferreira, indicando que “son distintos”. En cuanto a su rol en el campo, explicó: “uno siempre quiere estar a disposición y jugar donde el técnico me vea mejor, así que en base a eso estoy para ayudar”. Finalmente, sobre su dupla con Galoppo en el cierre del encuentro, manifestó: “En el segundo tiempo me tocó compartir la mitad de la cancha con Giuliano y nos sentimos muy cómodos”.