El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su intención de realizar una visita oficial a Venezuela, aunque aclaró que aún no se ha definido la fecha. “Visitaré Venezuela”, declaró en la Casa Blanca, y agregó: “No lo hemos decidido”.

Trump señaló que la relación bilateral se ha fortalecido, especialmente en el ámbito energético. “Tenemos una gran relación con la presidenta de Venezuela, estamos trabajando muy cerca. Nuestras grandes compañías petroleras van a extraer petróleo y venderlo, y Venezuela recibirá una gran parte de ese dinero”, detalló.

El gobierno de Estados Unidos entregó el mando de la transición política a Delcy Rodríguez y mantiene supervisión directa sobre su gabinete. Este acuerdo permitió la reapertura del mercado petrolero venezolano a empresas extranjeras bajo control estadounidense. Trump precisó que las refinerías del Golfo de México procesarán el crudo pesado de Venezuela, un rol clave para la operación.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, visitó Venezuela para reunirse con Rodríguez. En ese marco, Estados Unidos emitió licencias generales para que cinco multinacionales petroleras —Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell— reanuden plenamente sus actividades en el país, incluyendo nuevos contratos bajo supervisión estadounidense.

El levantamiento parcial de sanciones, vigentes desde 2019, representa un cambio significativo en la política de Washington hacia el sector energético venezolano, tras la salida de Nicolás Maduro el 3 de enero. Desde entonces, las exportaciones petroleras solo se permiten bajo supervisión estadounidense.

El nuevo gobierno interino liderado por Rodríguez negoció rápidamente con Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, facilitando la apertura del sector petrolero y la entrada de inversión extranjera regulada.