Galletitas caseras de chocolate con 5 ingredientes y listas en 30 minutos
POR REDACCIÓN
Las galletitas caseras de chocolate con confites se posicionan como una opción rápida y accesible para la merienda diaria, ya que requieren apenas cinco ingredientes y menos de 30 minutos de preparación, lo que las vuelve ideales para quienes buscan algo dulce sin pasar horas en la cocina.
La receta, difundida en la sección Cocina de TN, destaca por su practicidad: se prepara con 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, 200 gramos de harina, 100 gramos de chocolate y confites de colores, elementos básicos que suelen estar en cualquier alacena.
El procedimiento es sencillo y no requiere experiencia previa. Primero se precalienta el horno a 180 grados y se mezcla la manteca con el azúcar hasta lograr una crema; luego se incorpora la harina, se agrega el chocolate en trozos y se forman pequeñas bolitas que se colocan en una placa, se aplastan y se decoran con confites antes de hornear.
La cocción demanda entre 12 y 15 minutos, tiempo suficiente para obtener galletitas crocantes por fuera y suaves por dentro, listas para acompañar mate, café o té en una merienda casera.
Además, la preparación admite variantes según la disponibilidad de ingredientes: los confites pueden reemplazarse por frutos secos, grana o pasas de uva, manteniendo la misma base de masa y adaptándose a distintos gustos.
En un contexto de recetas prácticas y económicas, este tipo de elaboraciones rápidas gana protagonismo por su facilidad, su bajo costo y la posibilidad de resolver un antojo dulce en pocos pasos y con ingredientes habituales del hogar.