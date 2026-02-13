La Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a la empresa Refres Now S.A., fabricante de la gaseosa Manaos, a pagar más de 800 millones de pesos a un extrabajador que se desempeñó como distribuidor en San Juan, Mendoza y La Pampa entre 2013 y 2022.

La decisión judicial confirmó la responsabilidad de la firma por despido sin causa e irregularidades en la registración laboral, tras una extensa disputa iniciada por el empleado, quien denunció relación laboral encubierta, descuentos ilegales y maniobras de evasión previsional.

El trabajador sostuvo que comenzó sus tareas en octubre de 2013, pero su vínculo fue formalizado recién en 2015. Durante el proceso se analizó que la empresa utilizó contratos y acuerdos que no reflejaban la relación laboral real.

En una instancia previa, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado la indemnización en cerca de 1.500 millones de pesos, suma compuesta por capital, intereses y costas judiciales. Sin embargo, tras la apelación de la empresa, el máximo tribunal provincial redujo el monto y estableció una indemnización final de $807.676.293,72, cifra que continuará generando intereses hasta su cancelación total.

El tribunal ratificó la condena principal por despido y relación laboral no registrada, aunque modificó el cálculo de los intereses aplicando la tasa de préstamos de libre destino del Banco de la Nación Argentina y considerando el perfil económico del trabajador.

Los jueces analizaron el caso bajo el principio de “primacía de la realidad”, al determinar que existía una relación de dependencia laboral encubierta. Además, rechazaron el argumento de la empresa que negaba el vínculo laboral y desestimaron ciertos acuerdos de desvinculación al comprobar que el empleado continuó prestando servicios sin interrupciones.

Durante el juicio también se expuso que el trabajador firmó acuerdos ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria con abogados que no conocía, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Como parte de la sentencia, la Corte dispuso que la empresa abone la suma en un plazo de cinco días. El fallo se da en un contexto de debate nacional sobre la reforma laboral y establece criterios sobre registración laboral y cálculo de indemnizaciones en casos de despido.

Tras conocerse la resolución, el fundador de la compañía, Orlando Canido, cuestionó el fallo y lo calificó como “insólito y absolutamente fuera de contexto”.

La decisión judicial generó repercusiones en el ámbito empresarial y jurídico por el monto de la indemnización y por los criterios aplicados en la determinación de la responsabilidad laboral.