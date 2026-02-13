El proyecto Vicuña, uno de los desarrollos cupríferos más relevantes de San Juan, sumó un respaldo financiero decisivo para avanzar en su etapa de obras e infraestructura. La compañía canadiense Lundin Mining confirmó que obtuvo compromisos de 17 entidades financieras para ampliar y modificar su línea de crédito hasta un total de 4.500 millones de dólares, fondos que estarán destinados principalmente al desarrollo del proyecto ubicado en la cordillera sanjuanina.

El anuncio llega en un contexto clave para la iniciativa, que ya consiguió la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y espera la presentación de un nuevo estudio técnico que detalle los próximos pasos de ingeniería y ejecución.

Según informó la compañía, inicialmente tendrá acceso a 2.250 millones de dólares. Posteriormente, y una vez cumplidas determinadas condiciones financieras y administrativas, la línea se ampliará a 3.500 millones. Finalmente, tras la aprobación formal de la Etapa 1 del Proyecto Vicuña, podrá utilizar la totalidad del financiamiento comprometido, alcanzando los 4.500 millones de dólares. El vencimiento del esquema crediticio se extenderá hasta 2031.

El costo financiero se mantiene en línea con la estructura vigente, con márgenes variables que oscilan entre el 1,45% y el 2,50% sobre la tasa SOFR ajustada, dependiendo del nivel de apalancamiento de la firma. La formalización definitiva quedará sujeta a la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones internacionales.

Desde la compañía destacaron que la ampliación de la línea de crédito resulta estratégica para posicionar a Vicuña como uno de los grandes proyectos de cobre a nivel global. El objetivo declarado es integrar el grupo de los diez mayores productores mundiales, con una producción proyectada superior a las 500.000 toneladas anuales de cobre cuando el yacimiento esté plenamente operativo.

Plan de trabajo e infraestructura

En paralelo al cierre del financiamiento, la minera avanzó con la planificación técnica para 2026. El cronograma incluye perforaciones continuas para ampliar y consolidar recursos, adquisición de equipos destinados al proyecto Josemaría para tareas de movimiento de suelos y compra de maquinaria de largo alcance.

También se prevé el avance del denominado Corredor Norte, pieza clave para la logística, además de estudios de ingeniería vinculados a la lixiviación y al tratamiento de sulfuros en el área de Filo. A esto se suman trabajos relacionados con infraestructura de agua desalinizada y el sistema de transporte de concentrado, pasos necesarios para robustecer la definición del proyecto y acompañar la tramitación de permisos.

Con este respaldo financiero, Vicuña consolida su perfil como uno de los emprendimientos estratégicos para la minería sanjuanina. La disponibilidad de capital para infraestructura no solo acelera los plazos técnicos, sino que también refuerza la expectativa oficial de que el proyecto se convierta en uno de los motores de inversión y empleo en la provincia durante los próximos años.