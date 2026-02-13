Con apenas 3 años, Juan Pablo Moreno recibió la última sesión de quimioterapia correspondiente a la primera etapa de su tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda (LLA), enfermedad que le fue diagnosticada en julio del año pasado. El cierre de esta fase representa un hito clave en el proceso médico y un alivio para su familia, que atravesó meses de incertidumbre y cuidados intensivos.

El tratamiento inicial incluyó ciclos de quimioterapia y medicación destinada a proteger su médula ósea y controlar la evolución de la enfermedad. Durante ese período, el pequeño debió enfrentar internaciones, estudios constantes y momentos críticos, entre ellos la dificultad para encontrar un genotipo compatible que permitiera realizar transfusiones. Finalmente, la aparición de un donante posibilitó sostener el tratamiento y avanzar hacia este nuevo escenario.

Publicidad

La culminación de la primera parte del proceso abre ahora la etapa de mantenimiento, que se extenderá hasta julio de 2027. En esta fase, los controles serán más espaciados, aunque los cuidados continuarán siendo estrictos para evitar recaídas y consolidar la recuperación.

La familia de Juan Pablo destacó la importancia del acompañamiento médico y de la comunidad durante este tiempo. Mientras avanza el tratamiento, el niño sueña con volver al colegio cuando los profesionales lo autoricen y con retomar el ciclismo infantil, una actividad que lo entusiasma y que simboliza la vuelta a la normalidad.

Publicidad

El cierre de esta primera etapa no significa el final del camino, pero sí marca un avance decisivo. Para su entorno, representa un motivo de esperanza y la confirmación de que, paso a paso, el pequeño continúa dando pelea frente a la enfermedad.

Fuente: Infoalbardon.