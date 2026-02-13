Se conoció la carta de despedida que dejó Rodrigo Gómez, el oficial de custodia de 21 años que se quitó la vida el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. En el texto, el joven se dirige a sus padres, agradece al Ejército por la oportunidad de servir en sus filas y menciona dificultades personales, legales y económicas que atravesaba en las semanas previas a su muerte.

La carta que dejó Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó mientras cumplía funciones en la Quinta de Olivos. (Foto: TN)

En el mensaje, Gómez pidió disculpas a su familia por la decisión tomada y expresó su temor a decepcionarlos. También agradeció a la fuerza a la que pertenecía y se despidió de sus compañeros. Según relató su padre en diálogo con TN, el joven vinculó parte de sus problemas a una aplicación de citas que habría derivado en conflictos legales y deudas.

La investigación judicial determinó que el oficial habría sido víctima de una red de extorsionadores que operaba mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas. De acuerdo con la causa, los delincuentes exigían dinero bajo amenazas y parte de la organización actuaba desde cárceles bonaerenses. Las maniobras incluían transferencias a cuentas de mujeres vinculadas a la banda para dificultar el rastreo de los fondos.

Hasta el momento, hay siete personas detenidas en el marco de la causa, varias de ellas alojadas en los penales de Magdalena y Olmos. La Justicia intenta determinar el alcance de la organización y su responsabilidad en las extorsiones que afectaron al joven militar.

El padre del oficial volvió a pedir justicia por su hijo y solicitó que el caso sirva para prevenir situaciones similares. Además, inició una colecta con el objetivo de construir una pequeña capilla en su memoria, donde se conserven sus pertenencias y recuerdos.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis, podés comunicarte en Argentina con la línea 135 (Capital y GBA) o (011) 5275-1135 desde todo el país, atención gratuita y las 24 horas.