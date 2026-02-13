La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan firmó un convenio de colaboración con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el objetivo de promover acciones conjuntas en beneficio del sector productivo y de la comunidad.

El acuerdo establece cooperación y asistencia recíproca en áreas académicas, estadísticas, culturales, tecnológicas y de servicios. Ambas entidades se comprometen a actuar como organismos asesores entre sí para el relevamiento y la resolución de problemáticas vinculadas a sus competencias.

Entre los principales alcances, se destacan la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo, la organización de conferencias, seminarios y cursos sobre temas de interés común, y la implementación de programas de formación profesional y atención comunitaria.

El presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, resaltó a DIARIO HUARPE la relevancia del convenio: "Este convenio nos va a aportar datos que para el comercio y las pymes, en el contexto que hoy vive Argentina, nos será muy útil. Muchas veces necesitamos estadísticas para saber si podemos hacer promociones, en qué momento y de qué manera. Nos viene muy bien para el comerciante y empresario sanjuanino", explicó.

Según Rodríguez, este acuerdo estará enfocado en desarrollar proyectos futuros no solo desde la cuestión económica, sino también en áreas sociales. Además, destacó que el convenio se firmó por un año, aunque “la idea es que continúe en el futuro”.

Por su parte, la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, María Lucila Avelín, destacó el valor estratégico de la iniciativa y el papel de los profesionales como aliados de las empresas, especialmente en un contexto de cambios normativos y regulatorios.

Ambas instituciones trabajarán de manera articulada en el intercambio de metodologías, encuestas, relevamientos conjuntos y elaboración de informes técnicos. La rúbrica del convenio contó con la presencia de la vicepresidente de la Cámara, Silvina Beatriz Letizia; el director ejecutivo, Eduardo Maurin; y la secretaria del Consejo Profesional, Verónica Riveros, junto a invitados especiales.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas refuerzan su compromiso con el fortalecimiento del entramado comercial y económico de San Juan, impulsando la profesionalización del sector y acciones que contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia.