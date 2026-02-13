El 14 de febrero es una fecha especial no solo para las parejas, los novios y los matrimonios, al mismo tiempo, es un evento anual que también, es muy esperado por los comerciantes locales. Con la intención de consolidar una campaña para apuntalar ventas, el Día de los Enamorados tendrá su gran momento en Rawson.

Por tercer año consecutivo, la Cámara de Comercio del Interior y la Secretaría de Comercio, promueve una nueva edición de “Rawson te enamora”. Más de 100 comercios estarán vinculados a la iniciativa con una propuesta turística y cultural integral que combina gastronomía, hotelería, espectáculos y premios especiales pensados para celebrar San Valentín haciendo compras para agasajar a la pareja amada.

La acción cuenta con la colaboración de la Cámara de Turismo, la Cámara de Ferreteros, el Circuito Gastronómico de Rawson y la Asociación Buen Retiro de artesanos locales. La campaña no solo busca incentivar las ventas, sino también posicionar a la ciudad como un destino atractivo durante el fin de semana largo de Carnaval.

Entre los premios se destacan cenas para dos personas en locales gastronómicos de Rawson (para mayores de 18 años), además de vouchers, botellas de vino, meriendas, ramos de flores, un set de perfume, noches de hotel y regalos artesanales. Cada comercio adherido aporta un artículo o servicio que será sorteado los días 13, 14, 15 y 16 de febrero en los establecimientos gastronómicos participantes.

La propuesta incluye una identidad visual propia, adaptaciones para redes sociales, cartelería, un spot especial por el Día de los Enamorados y vouchers para participar en los sorteos.

Los locales gastronómicos ya anunciaron noches especiales con shows, propuestas artísticas y menús diseñados para la ocasión. Participan cafés, lomotecas, resto bar, servicompras, heladerías, perfumerías, florerías, hoteles y comercios de distintos rubros que apuestan a transformar una fecha que antes pasaba casi desapercibida en un motor económico clave para la ciudad.

Exponentes de la Cámara de Turismo destacaron la calidad de la oferta artística y gastronómica del Circuito Gastronómico de Rawson y remarcaron la importancia de aprovechar la llegada de turistas para potenciar el movimiento interno. En tanto, desde la Cámara de Comercio del Interior, sus titulares subrayaron que esta es la tercera edición de una iniciativa que crece año a año y que hoy representa una oportunidad concreta para fortalecer el comercio local y generar una experiencia distinta para vecinos y visitantes.