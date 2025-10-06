Los apoderados de Fuerza Patria anunciaron que este lunes presentarán formalmente un reclamo ante la Junta Electoral para que no se reimpriman las boletas tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La presentación se hará por escrito y con la firma de alguno de los apoderados del partido.

El argumento principal es doble: primero, que la reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP) generaría un costo “infértil” y elevado para el Estado; segundo, que las reglas de juego son claras y no deberían cargarse a La Libertad Avanza el gasto derivado de su salida de la campaña. “Si las reglas del juego son claras, son claras para todos”, señalaron desde Fuerza Patria.

Desde el Frente Renovador recordaron que existen antecedentes en los que, ante la muerte de un candidato entre las PASO y las elecciones generales, las boletas no se reimprimieron, quedando la cara original validada. Ahora, en un contexto distinto y con Espert procesado en una causa judicial vinculada al empresario detenido por narcotráfico, la intención es mantener la foto y el nombre de Espert en la BUP, evitando que Milei recupere iniciativa.

La estrategia del PJ bonaerense incluye también presionar en el Congreso con pedidos para apartar a Espert de comisiones clave e incluso para que renuncie a su banca, recordando que el 10 de diciembre el diputado libertario perderá sus fueros parlamentarios.

La reconfiguración de la lista de La Libertad Avanza con Diego Santilli como nuevo cabeza de lista podría dar un impulso a Javier Milei, pero Fuerza Patria buscará mantener la polémica sobre Espert en agenda y limitar los beneficios políticos que pueda obtener la alianza libertaria en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.