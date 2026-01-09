Estación Córdoba: la vandalizaron y se robaron todas las puertas

Desde hace tiempo los sanjuaninos se vienen quejando de la vandalización de los lugares públicos, sin embargo, la situación escaló a otro nivel cuando destruyeron y robaron la Estación Córdoba.

Uno de los puntos principales de San Juan por la parada de colectivos, y que también es un punto de referencia para la gente, sufrió pintadas en sus alrededores, como así el robo de las puertas de la estación.

Por el momento no fueron arreglados, pero se espera que pronto la situación cambie. Por otra parte, se reforzará la seguridad para evitar este tipo de incidentes en los espacios públicos.